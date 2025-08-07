Розкрадання на дронах та РЕБ: за Гайдая та ще двох фігурантів внесли заставу

Масштабна схема розкрадання коштів на дронах: що відомо

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему, в рамках якої дрони та засоби РЕБ купували за свідомо завищеними цінами.

Серед фігурантів справи – колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.

Також у справі "засвітилися" екскерівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко, полковник Нацгвардії Василь Мишанський та інші доволі цікаві персоналії. Усіх їх на днях також взяли під варту з альтернативою внесення застави.