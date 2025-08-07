UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Розкрадання на дронах та РЕБ: за Гайдая та ще двох фігурантів внесли заставу

Фото: екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай (Tribun)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

За екскерівника Луганської ОВА Сергія Гайдая та ще двох фігурантів справи про розкрадання на закупівлях дронів внесли заставу 7 серпня. Їх вже звільнено з-під варти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що заставу внесли за трьох з п'яти фігурантів гучної справи:

  • екскерівника Луганської ОВА Сергія Гайдая - 10 мільйонів гривень;
  • директора причетної до схеми фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову - два мільйони гривень;
  • полковника Національної гвардії України Василя Мишанського - два мільйони гривень;

Чи вносили заставу за голову Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка та народного депутата Олексія Кузнєцова - поки що невідомо.

Звільненим з-під варти фігурантам заборонено залишати міста, де їх брали під варту, та контактувати з іншими фігурантами справи. Також вони повинні здати паспорти та носити електронні браслети.

Масштабна схема розкрадання коштів на дронах: що відомо

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему, в рамках якої дрони та засоби РЕБ купували за свідомо завищеними цінами.

Серед фігурантів справи – колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.

Також у справі "засвітилися" екскерівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко, полковник Нацгвардії Василь Мишанський та інші доволі цікаві персоналії. Усіх їх на днях також взяли під варту з альтернативою внесення застави.

