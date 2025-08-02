С области - на район. Какие еще были скандалы с Сергеем Гайдаем до дела об откатах

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай стал фигурантом масштабного дела НАБУ и САП о коррупции при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Подробнее о том, кем является Сергей Гайдай, рассказывает РБК-Украина .

Гайдай родился 6 ноября 1975 года в городе Северодонецк Луганской области.

В 2008-2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова. Стоит заметить, что в 2014 году он окончил Хмельницкий экономический университет, получив степень бакалавра по специальности "Финансы и кредит".

С 2014 по 2015 год был советником председателя Обуховской районной государственной администрации в Киевской области.

В 2015 году стал депутатом Мукачевского районного совета VII созыва. Впоследствии, в 2015-2018 годах, возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию. В то время был беспартийным.

Диплом магистра с отличием получил в 2019 году в Национальной академии государственного управления при президенте Украины - по специальности "Публичное управление и администрирование".

Гайдай был главой Луганской ОГА

Уже 25 октября 2019 года назначен главой Луганской областной государственной администрации. Примечательно, что за время войны Гайдай запомнился громкими заявлениями на своей должности.

До полномасштабного вторжения РФ бывший глава ОВА большую часть времени занимался инфраструктурными проектами, в частности возведением дорог и административных центров в городках на линии фронта.

После 24 февраля 2022 года Гайдай остался на должности и довольно часто в интервью и комментариях СМИ говорил о тех или иных планах украинских войск или возможных действиях армии РФ. Не редко это становилось основанием для критики его даже со стороны депутатов партии "Слуга народа".

Так, вспыхнул громкий публичный конфликт между Гайдуком и депутатом от "Слуги Народа" Марьяной Безуглой.

На фоне захвата Луганской области она заявила, что глава ОВА "плохо подготовил" область к обороне и призвала уволить его с должности.

Сам Гайдай довольно жестко отреагировал на заявления нардепа.

"Для меня непонятно, что это лицо делает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия. Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тысяч человек под обстрелами", - сказал он.

Также областной глава заявил, что Безуглая пыталась управлять военными, не имея на то полномочий.

"Быть руководителем Луганской области на сегодня - это огромная ответственность. К сожалению, появляются такие идиоты как Безуглая", - отметил он.

Громкие заявления о ситуации на фронте

Во время полномасштабной войны Гайдай неоднократно делал оптимистичные прогнозы относительно развития ситуации на фронте.

В частности, в 2022 году он заявлял о скором освобождении Северодонецка, однако город вскоре был оккупирован россиянами. Позже, после успешного контрнаступления на Харьковщине, Гайдай прогнозировал освобождение ряда населенных пунктов, но те так и остались под контролем РФ.

Более того, российские войска тогда усилили присутствие в регионе и оттеснили украинские силы от важной трассы.

Заметим, что с 2024 года Гайдай возглавляет Мукачевскую районную военную администрацию.

За время своей работы Гайдай получил ряд наград и отличий