Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Кузнецову избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен. Его подозревают в коррупции при закупке дронов и радиолокационных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщается, суд частично согласился с позицией прокурора САП и применил к Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн гривен залога.
Сейчас решается вопрос об обжаловании указанной меры пресечения.
Хищения на дронах и РЭБ
Напомним, на днях НАБУ и САП заявили о разоблачении сделки на закупке беспилотников и средств РЭБ.
По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось дельцам.
По данным источников РБК-Украина, в деле также фигурирует экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. 2 августа Кабмин срочно согласовал его увольнение. Подробнее о Гайдае - в материале РБК-Украина.
Кроме того, к делу также причастен действующий народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов из Луганской области. Членство Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановили на время расследования.