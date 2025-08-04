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Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Кузнецову избрали меру пресечения

Понедельник 04 августа 2025 16:16
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Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Кузнецову избрали меру пресечения Фото: нардеп Алексей Кузнецов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен. Его подозревают в коррупции при закупке дронов и радиолокационных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, суд частично согласился с позицией прокурора САП и применил к Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн гривен залога.

Сейчас решается вопрос об обжаловании указанной меры пресечения.

Хищения на дронах и РЭБ

Напомним, на днях НАБУ и САП заявили о разоблачении сделки на закупке беспилотников и средств РЭБ.

По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось дельцам.

По данным источников РБК-Украина, в деле также фигурирует экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. 2 августа Кабмин срочно согласовал его увольнение. Подробнее о Гайдае - в материале РБК-Украина.

Кроме того, к делу также причастен действующий народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов из Луганской области. Членство Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановили на время расследования.

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