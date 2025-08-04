Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Кузнецову избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен. Его подозревают в коррупции при закупке дронов и радиолокационных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, суд частично согласился с позицией прокурора САП и применил к Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн гривен залога. Сейчас решается вопрос об обжаловании указанной меры пресечения.