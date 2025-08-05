Хищения на дронах и РЭБ: полковника Нацгвардии по решению суда взяли под стражу

Полковника Нацгвардии, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и РЭБ, по решению суда взяли под стражу до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о полковнике Нацгвардии Василии Мишанском. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября с правом внесения залога в размере 2 млн гривен.

Отмечается, что Мишанского подозревают в коррупции при закупке дронов и РЭБов. По данным САП, он получил 250 тысяч гривен за контракт с завышенной ценой.