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Хищения на дронах и РЭБ: полковника Нацгвардии по решению суда взяли под стражу

Вторник 05 августа 2025 11:32
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Хищения на дронах и РЭБ: полковника Нацгвардии по решению суда взяли под стражу Фото: полковника Нацгвардии взяли под стражу за хищения на дронах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полковника Нацгвардии, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и РЭБ, по решению суда взяли под стражу до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о полковнике Нацгвардии Василии Мишанском. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября с правом внесения залога в размере 2 млн гривен.

Отмечается, что Мишанского подозревают в коррупции при закупке дронов и РЭБов. По данным САП, он получил 250 тысяч гривен за контракт с завышенной ценой.

Схемы обогащения на дронах и РЭБ

Напомним, что ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной схемы при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

По данным следствия, одна из воинских частей подписала государственный контракт на почти 10 млн гривен с компанией, которая поставила продукцию по завышенной стоимости - переплата составила около 80 тысяч долларов. После завершения поставки представители предприятия передали участникам преступной схемы их долю в виде "отката".

Среди фигурантов дела - бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его увольнение правительство одобрило срочно 2 августа. Детали - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" из Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили. 4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.

Сегодня утром, 5 августа, директору компании, которая связана с закупками дронов и средств РЭБ, также назначили содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в более 2 млн гривен. По данным НАБУ, "откаты" в рамках контрактов могли достигать более 30%.

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