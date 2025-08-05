Хищения на дронах и РЭБ: полковника Нацгвардии по решению суда взяли под стражу
Полковника Нацгвардии, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и РЭБ, по решению суда взяли под стражу до 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о полковнике Нацгвардии Василии Мишанском. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября с правом внесения залога в размере 2 млн гривен.
Отмечается, что Мишанского подозревают в коррупции при закупке дронов и РЭБов. По данным САП, он получил 250 тысяч гривен за контракт с завышенной ценой.
Схемы обогащения на дронах и РЭБ
Напомним, что ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной схемы при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
По данным следствия, одна из воинских частей подписала государственный контракт на почти 10 млн гривен с компанией, которая поставила продукцию по завышенной стоимости - переплата составила около 80 тысяч долларов. После завершения поставки представители предприятия передали участникам преступной схемы их долю в виде "отката".
Среди фигурантов дела - бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его увольнение правительство одобрило срочно 2 августа. Детали - в материале РБК-Украина.
Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" из Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили. 4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.
Сегодня утром, 5 августа, директору компании, которая связана с закупками дронов и средств РЭБ, также назначили содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в более 2 млн гривен. По данным НАБУ, "откаты" в рамках контрактов могли достигать более 30%.