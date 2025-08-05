Коррупция при закупке дронов и РЭБ: экс-главе Рубежанской ГВА избрали меру пресечения

Бывшему главе Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченку избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В свою очередь адвокаты бывшего главы Рубежанской ГВА заявили, что они будут подавать апелляцию.

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда, для Юрченко также предусмотрена возможность внести залог в размере 6 миллионов гривен.

Схема при закупке дронов и РЭБ

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему, в рамках которой дроны и средства РЭБ покупали по заведомо завышенным ценам.

Согласно информации правоохранительных органов, до 30% от суммы контракта перечислялось организаторам схемы в виде незаконной выгоды.

По данным источников РБК-Украина, среди подозреваемых фигурирует нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Кроме того, к схеме может быть причастен бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Самого Юрченко подозревают в участии в организованной группе, которая получала взятки за служебное покровительство.