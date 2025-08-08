"Зачем тогда VAR?": Туран возмутился судейством в игре "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран остался доволен самоотдачей команды в первом матче против "Панатинаикоса" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы, но резко высказался о работе VAR и судейских решениях.

Туран об игре команды

По словам турецкого наставника, "горняки" хорошо начали поединок и контролировали мяч, однако допустили слишком много потерь в начале атак.

"Мы начали матч неплохо, но много раз ошибались при первых передачах. Во втором тайме уже была игра, которую мы хотим видеть, но все же в реализации моментов не хватало качества", - отметил наставник.

"Очень доволен тем, как команда боролась и проявила характер, хотя для меня ничьей никогда не бывает достаточно. Мы сделаем все, чтобы пройти дальше, ведь "Панатинаикос" - очень опытный соперник. Я доверяю своим игрокам и верю в успех в ответном матче", - добавил Туран.

Спорный момент с Эгиналду: претензии к VAR

Отдельно тренер обратил внимание на эпизод с нападающим Эгиналду, который на скорости вырывался на свидание с вратарем, но его толкнул защитник. Бразилец получил травму и не смог продолжить игру.

"Если в моменте, когда футболист бежит со скоростью более 30 км/ч и его толкают, VAR не используется - зачем он тогда нужен?", - сказал тренер.

"Не знаю, играл ли арбитр когда-то в футбол. Он принимал неправильные решения и не читал игру. Я расстроен, что мы потеряли Эгиналду. Мы боролись, контролировали ход матча, но судейство оставило неприятный осадок", - высказался наставник.

Главный тренер "Шахтера" - Арда Туран (фото: instagram.com/ardaturan)