Самый молодой игрок УПЛ: 15-летний Олег Дзюринец установил рекорд

Пятница 08 августа 2025 21:54
Самый молодой игрок УПЛ: 15-летний Олег Дзюринец установил рекорд Олег Дзюринец (фото: instagram.com/fc.ruh.lviv)
Автор: Екатерина Урсатий

В Украинской Премьер-Лиге установили новый возрастной рекорд. На поле дебютировал 15-летний воспитанник Руха Олег Дзюринец, который стал самым молодым игроком в истории чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Возрастной рекорд УПЛ

В матче 2 тура Украинской Премьер-Лиги между Рухом и Динамо состоялся уникальный футбольный момент.

На 89-й минуте на поле вышел юный воспитанник львовской команды Олег Дзюринец, который обновил рекорд самого молодого дебютанта в украинской Премьер-Лиге. Ему было всего 15 лет и 17 дней.

Самый молодой игрок УПЛ: 15-летний Олег Дзюринец установил рекорд

Олег Дзюринец (фото: instagram.com/fc.ruh.lviv)

Предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Дигтярю, который дебютировал за харьковский Металлист 3 мая 2023 года в возрасте 15 лет 159 дней. Таким образом Дзюринец значительно улучшил это достижение.

История самых молодых дебютантов чемпионата Украины по футболу:

  • Олег Дзюринец - 15 лет 17 дней (8 августа 2025 года)
  • Кирилл Дегтярь - 15 лет 159 дней (3 мая 2023 года)
  • Юрий Фенин - 15 лет 221 день (4 ноября 1992 года)
  • Владимир Гапон - 15 лет 290 дней (20 мая 1995 года)
  • Сергей Коврижкин - 15 лет 314 дней (12 мая 1995 года)

Несмотря на исторический дебют Дзюринца, его команда Рух потерпела разгромное поражение от Динамо со счетом 1:5.

Новый рекорд свидетельствует о том, что украинский футбол продолжает делать ставку на молодые таланты, давая им шанс проявить себя уже в официальных матчах самого высокого уровня.

Ранее мы писали, как украинка впервые стала призером "Уимблдона"-U14.

Также читайте, полное расписание матчей во 2-м туре УПЛ.

