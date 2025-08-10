ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

УПЛ: "Шахтер" в игре с шестью голами потерял очки во Львове

Львов, Воскресенье 10 августа 2025 20:12
UA EN RU
УПЛ: "Шахтер" в игре с шестью голами потерял очки во Львове Фото: "Карпаты" и "Шахтер" забили шесть голов на двоих (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Львовские "Карпаты" и донецкий "Шахтер" выдали огненный поединок во Львове в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния.

УПЛ, 2-й тур

"Карпаты" - "Шахтер" - 3:3

Голы: Невес, 18, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+2 - Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 82

Голевая феерия на стадионе "Украина"

"Горняки" повели уже на 9-й минуте: Судаков пяткой вывел Невертона на удар, и бразилец с близкого расстояния переиграл Домчака.

Но хозяева быстро ответили - Невес убрал защитника в штрафной и точно пробил, забив свой первый гол в сезоне.

Далее снова отличился "Шахтер": Конопля навесил, а Элиас замкнул головой. Перед свистком на перерыв Чачуа имел шанс сравнять счет, но пробил мимо.

В начале второго тайма "Карпаты" могли сравнять со штрафного - Мирошниченко отправил мяч в сетку, но ВАР отменил гол из-за офсайда Бабогло. Львовяне все же достигли своего - Бруниньо пробил Ризныка с близкой дистанции. Однако вскоре Алиссон снова вывел "горняков" вперед.

А уже на второй компенсированной минуте Краснопир спас "Карпаты" от поражения, замкнув передачу партнера. Итог - 3:3 и безумная развязка на стадионе "Украина".

10 августа состоялись также еще два матча в рамках второго тура УПЛ:

  • "Оболонь" - "Александрия" - 1:0 (Суханов, 46)
  • "Полесье" - "Колос" - 0:1 (Климчук, 47)

Программа второго тура завершится в понедельник, 11 августа матчем "Заря" - "Кудривка" (начало - в 18:00).

Ранее опубликовали видео шедеврального гола Ракицкого за "Черноморец" почти с центра поля.

Также читайте о новом рекордсмене УПЛ, дебютировавшем в элите в 15 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты УПЛ Шахтер Футбол
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН