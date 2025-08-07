ua en ru
"Полесье" разгромило "Пакш" и сделало шаг к "Фиорентине" в Лиге конференций (видео)

Прешов, Четверг 07 августа 2025 22:57
"Полесье" разгромило "Пакш" и сделало шаг к "Фиорентине" в Лиге конференций (видео) Фото: "Полесье" уверенно обыграло венгров на евроарене (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Житомирское "Полесье" в стартовом матче 3-го круга Лиги конференций на классе переиграло обладателя Кубка Венгрии - "Пакш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первый матч

"Полесье" (Украина) - "Пакш" (Венгрия) - 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58.

Удаление: Михайличенко ("Полесье"), 90+2

Первый тайм: голы в раздевалку

Поединок проходил в словацком Пряшове. Подопечные Руслана Ротаня вели игру весь первый тайм, но отличиться смогли только под занавес. "Пакш", применяя высокий прессинг и вязко играя в защите, долгое время сдерживал атаки житомирцев.

Из более-менее опасных моментов можно вспомнить лишь сильный удар Андриевского метров с 20-ти: вратарь "Пакша" Ковачик не без труда перевела мяч на угловой.

В конце концов, под занавес тайма количество атак от "Полесья" перешло в качество.

Сначала на 41-й минуте Крушинский ворвался по левому флангу в штрафную и отбросил мяч на набегавшего Андриевского. Полузащитник "волков" не оставил соперникам шансов.

А уже в компенсированное время в ворота "Пакша" влетел второй гол. Гуцуляк заработал штрафной, Леднев выполнил идеальную подачу, которую головой замкнул Бескоровайный.

2:0 - для "Полесья" в первом тайме.

Второй тайм: гол Леднева и неиспользованные моменты

Второй тайм активнее начали венгры, которые явно пытались изменить ход противостояния. Несколько полупожаров на подступах к штрафной "Полесья" им создать удалось.

Однако этот всплеск активности "полесские волки" быстро погасили третьим голом. Опять прекрасно сыграл Крушинский, который прошел двух соперников и прострелил в штрафную на Леднева - тот с рикошетом пробил в левую девятку.

В дальнейшем "Полесье" имело несколько замечательных моментов, чтобы довести игру до еще большего разгрома, но футболисты украинского клуба свои попытки не использовали.

А "Пакш" даже забил в концовке один гол в ответ. Однако шведский арбитр Йоаким Эстлинг после просмотра ВАР взятие ворот отменил.

А под занавес "Полесье" осталось в меньшинстве: красную карточку за грубую игру "заработал" Михайличенко, который теперь пропустит ответный матч.

Что дальше

Ответный матч соперники проведут через неделю, 14 августа в Венгрии.

В следующем раунде за право играть в основном этапе Лиги конференций победитель этой пары встретится с итальянской "Фиорентиной".

Ранее рассказали о старте Трубина и поединке потенциальных соперников "Динамо" в квалификации ЛЧ.

Также читайте, как Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА.

