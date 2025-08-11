ua en ru
"Динамо" уже на Кипре: что надо знать о решающем поединке с "Пафосом" в ЛЧ

Лимасол, Понедельник 11 августа 2025 13:13
"Динамо" уже на Кипре: что надо знать о решающем поединке с "Пафосом" в ЛЧ Фото: "Динамо" проиграло "Пафосу" в первом матче (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" прибыло на Кипр, где во вторник, 12 августа, сыграет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против местного чемпиона - "Пафоса". В первой встрече киевляне уступили (0:1).

О деталях решающего для "бело-синих" противостояния - рассказывает РБК-Украина.

Когда и где состоится игра

Поединок состоится на стадионе "Альфамега" в городе Лимасол. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Арена вмещает 11 тысяч зрителей и является пятой по величине в своей стране.

Вечером 11 августа, "бело-синие" проведут на стадионе регламентную предматчевую тренировку.

&quot;Динамо&quot; уже на Кипре: что надо знать о решающем поединке с &quot;Пафосом&quot; в ЛЧ

Стадион "Альфамега" (фото: facebook.com/AlphamegaStadium)

Состав "Динамо" на ответный матч

Киевляне отправились на Кипр из Львова, где проводили матч второго тура УПЛ против "Руха" (5:1). Сначала команда пересекла украинско-польскую границу, а затем чартерным рейсом из польского Жешува вылетела в Международный аэропорт города Пафос. Уже оттуда динамовцы переехали в Лимассол.

На матч с "Пафосом" динамовцы прибыли в таком составе:

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис.

Защитники: Тымчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Биловар, Захарченко.

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцык, Торрес, Брагару, Михайленко.

Форварды: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.

Кто будет судить игру

Ответный матч между "Пафосом" и "Динамо" будет обслуживать судейская бригада из Италии.

Главным арбитром будет 44-летний Давиде Масса, который ранее работал на матчах еврокубков и национального чемпионата Италии.

Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Стефано Алассио. Обязанности четвертого арбитра выполнит Маттео Марченаро. Систему ВАР будет контролировать Марко Ди Белло, а его помощником станет Валерио Марини.

&quot;Динамо&quot; уже на Кипре: что надо знать о решающем поединке с &quot;Пафосом&quot; в ЛЧ

Давиде Масса (фото: ФК "Динамо")

Минимальное домашнее поражение - не приговор

В прошлые годы "Динамо" шесть раз начинало двухматчевые еврокубковые дуэли домашним поражением с разницей в один мяч.

В четырех случаях после этого киевлянам не удавалось пройти дальше.

  • 1967 г. "Динамо" - "Гурник" (Польша) - 1:2, 1:1
  • 1969 г. "Динамо" - "Фиорентина" (Италия) - 1:2, 0:0
  • 1991 г. "Динамо" - "Барселона" (Испания) - 2:3, 1:1
  • 2023 г. "Динамо" - "Бешикташ" (Турция) - 2:3, 0:1

Однако дважды динамовцы таки отыгрывались:

  • 1998 г. "Динамо" - "Спарта" (Чехия) - 0:1, 1:0, пенальти - 3:1
  • 2004 г. "Динамо" - "Трабзонспор" (Турция) - 1:2, 2:0

Что говорят букмекеры

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече видят незначительным фаворитом "Динамо". На победу "бело-синих" дают коэффициент - 2,25, на ничью - 3,30, на выигрыш "Пафоса" - 3,00.

А вот в двухматчевой дуэли специалисты больше шансов дают "Пафосу". На его выход в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом - 1,42. Итоговый успех киевлян оценивают в 2,85.

Где и как смотреть игру

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.

Ранее рассказали об историческом значении разгромной победы "Полесья" в Лиге конференций.

Также читайте, на каком месте оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после еврокубковой недели.

