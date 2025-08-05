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"Динамо" проиграло "Пафосу": неожиданный старт в 3-м раунде ЛЧ

Вторник 05 августа 2025 23:04
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"Динамо" проиграло "Пафосу": неожиданный старт в 3-м раунде ЛЧ ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" начало третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА с непростого матча против кипрского "Пафоса". В первой игре двухматчевого противостояния украинский клуб минимально проиграл со счетом 0:1.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

"Динамо" (Украина) - "Пафос" (Кипр) 0:1

Ход игры

В первом тайме "Динамо" создало самый опасный момент на 36-й минуте, во время контратаки "три в два" Дубинчак пробил из пределов штрафной, но попал в штангу. Через пять минут Ванат пробивал головой после навеса со стандарта, однако мяч пролетел выше ворот.

Во второй половине встречи киевляне продолжали давить. На 55-й минуте Ярмоленко прошел по флангу и сделал передачу на Дубинчака, но тот не успел замкнуть пас. На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Пафоса" после контакта Лукассена с Ванатом, однако после просмотра VAR решение отменили.

Ключевым стал эпизод на 84-й минуте, ведь "Пафос" провел быструю контратаку, Андерсон обыграл Дубинчака и пробил мимо Нещерета, открыв счет (0:1). Далее вратарь "Пафоса" Михаил получил травму и не смог продолжить игру, что привело к задержке матча.

Несмотря на попытки "Динамо" отыграться, команда не реализовала моменты и потерпела поражение, усложнив себе выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Что известно о сопернике

"Пафос" - чемпион Кипра, который проводит лишь второй сезон в еврокубках. Клуб основан в 2014 году и находится под контролем российских инвесторов из компании "Total Sports Investments".

По оценкам Transfermarkt, совокупная стоимость состава "Пафоса" составляет более 20 млн евро. А самым дорогим игроком команды является португальский полузащитник Пепе.

Что дальше

Ответный матч между командами состоится на Кипре 12 августа в 20:00 по киевскому времени. Именно там определится обладатель путевки в раунд плей-офф. Но пока преимущество на стороне кипрской команды.

Победитель этой пары встретится с лучшим из дуэли "Лех" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия).

А проигравший опустится в плей-офф квалификации Лиги Европы, где соперником станет победитель дуэли между мальтийским "Хамрун Спартанс", которого киевляне уже обыграли в предыдущем раунде, и израильским "Маккаби" из Тель-Авива, уступившим "Пафосу" и выбывшим из Лиги чемпионов.

Ранее мы писали обо всех матчах украинских клубов в еврокубках.

Также читайте, как "Динамо" мучилось с киприотами в еврокубках.

А еще вам может быть интересно, что Шовковский перед матчем с "Пафосом" заговорил "языком Кличко".

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