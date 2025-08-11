ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Высокий уровень судейства": Срна иронично высказался об арбитрах матча "Карпаты" - "Шахтер"

Львов, Понедельник 11 августа 2025 11:46
UA EN RU
"Высокий уровень судейства": Срна иронично высказался об арбитрах матча "Карпаты" - "Шахтер" Фото: Дарио Срна (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна категорически недоволен действиями судейской бригады во главе с Николаем Балакиным в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "горняки" упустили победу с "Карпатами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Срны.

Претензии к голу Краснопира

После матча спортдир "горняков" в своих Instagram-сториз опубликовал несколько видео с игровыми моментами, иронично прокомментировав их фразами "ничего не изменилось, та же история" и "высокий уровень судейства".

В частности, он обратил внимание на эпизод с Ефимом Коноплей, который в борьбе с Жаном Педрозо упал на газон. Арбитры нарушения не зафиксировали, и уже через несколько секунд "Карпаты" провели атаку, которая завершилась голом Игоря Краснопира.

&quot;Высокий уровень судейства&quot;: Срна иронично высказался об арбитрах матча &quot;Карпаты&quot; - &quot;Шахтер&quot;

Второй спорный момент

Срна также отреагировал на падение Марьяна Шведа вблизи штрафной львовян после контакта с Пабло Альваресом. Судья снова не увидел нарушения, что вызвало возмущение у руководства "горняков".

&quot;Высокий уровень судейства&quot;: Срна иронично высказался об арбитрах матча &quot;Карпаты&quot; - &quot;Шахтер&quot;

Как "Шахтер" упустил победу

Поединок "Карпаты" - "Шахтер" состоялся 10 августа во Львове и завершился со счетом 3:3.

"Шахтер" трижды по ходу матча вел в счете, но футболисты "Карпат" каждый раз сравнивали результат. Решающий гол "горняки" пропустили на второй компенсированной минуте и потеряли первые зачетные баллы в текущем чемпионате страны.

Ранее опубликовали видео шедеврального гола Ракицкого за "Черноморец" почти с центра поля.

Также читайте о новом рекордсмене УПЛ, дебютировавшем в элите в 15 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Карпаты Шахтер Дарио Срна
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН