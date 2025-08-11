ПСЖ - "Тоттенхэм": стало известно, кто покажет в Украине матч за Суперкубок УЕФА

13 августа действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы - французский ПСЖ и английский "Тоттенхэм" - сыграют в юбилейном 50-м Суперкубке УЕФА. В Украине этот матч в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальный сайт организации .

Что известно о трансляции

Матч пройдет в итальянском Удине на стадионе "Фриули". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Медиасервис MEGOGO, официальный вещатель Суперкубка УЕФА в Украине, покажет матч по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляцию можно будет найти на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Матч ПСЖ - "Тоттенхэм" будут комментировать Сергей Лукьяненко и Владимир Зверов. В 21:30 начнется студия в формате "визитки", которая продолжится в перерыве и после завершения игры.

Суперкубковая история соперников

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский Реал, который в 2024 году переиграл итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.

В то же время ПСЖ и "Тоттенхэм" еще ни разу в истории не выигрывали этот трофей. В сезоне-1996/97 парижский клуб уже боролся за Суперкубок, однако по сумме двух матчей разгромно уступил итальянскому "Ювентусу" (1:6, 1:3).

В летнее межсезонье во главе победителя Лиги Европы-2024/25 произошла тренерская ротация: вместо Ангелоса Постекоглу команду возглавил Томас Франк, известный своей работой в "Брентфорде".

А ПСЖ под руководством бессменного Луиса Энрике был в шаге от получения пятого трофея за сезон, но уступил лондонскому "Челси" в финале Клубного чемпионата мира-2025 со счетом 0:3.