Росіяни зруйнували всі мости до Сєверодонецька, а Єврокомісія провела дебати щодо заявки України в ЄС: новини за 13 червня

Єврокомісія провела дебати щодо заявки України в ЄС, росіяни зруйнували всі мости до Сєвєродонецька, до Іспанії прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 13 червня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У понеділок, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села. Лінію фронту вдалося відсунути на 15 км.

Українські військові знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області.

У понеділок, 13 червня, зафіксовано прильоти трьох ракет Прилуками Чернігівської області, випущених російськими військами.

Російські війська зруйнували всі мости, по яких можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область).

За попередніми розрахунками окупанти вбили в Маріуполі понад 22 тисячі мирних жителів, ще понад 50 тисяч було депортовано до Росії та на тимчасово окуповані території Донецької області.

Національна поліція України розслідує загибель понад 12 000 мирних жителів, 1200 тіл досі не впізнані.

Єврокомісія провела дебати щодо заявки України в ЄС: названі перші підсумки

У понеділок, 13 червня, Єврокомісія обговорила надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

Він розповів, що Єврокомісія провела попередні дебати, на яких обговорювалися заявки на вступ до ЄС трьох країн: України, Молдови та Грузії. "Виглядає як статус кандидата з умовами для України та Молдови, але все ще під питанням залишається заявка Грузії", - написав Йозвяк.

У Франції підтвердили візит Макрона в Україну та назвали дату

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня. Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель в коментарі "Суспільному".

За інформацією Кассанеля, візит запланований на середу, 15 червня. Макрон приїде до України після його поїздки до Молдови.

До Іспанії прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море

У понеділок рано вранці в порт на північному заході Іспанії прибуло судно з 18 тисячами тонн української кукурудзи. Судно йшло по новому маршруту через Балтійське море.

Вантажне судно Alppila, що перевозило кукурудзу, прибуло в іспанський порт А-Корунья і має бути розвантажено до вівторка.

Російські олігархи обходять заборону на польоти в небі ЄС, - Welt

Російським олігархам вдається продовжувати польоти в повітряному просторі країн-учасниць Європейського союзу, не дивлячись на санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Загалом вдалося виявити близько 30 таких польотів з моменту введення санкцій. l

Синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки через різку зміну погоди

Погода в Україні різко зміниться найближчими днями. Вже з вівторка 14 червня на заході спаде літня спека, а в деяких областях ймовірні грози, град та шквали.

Що буде з погодою до кінця тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.