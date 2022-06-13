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Тіла 1200 загиблих в Україні залишаються невідомими, - голова Нацполіції

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 16:55
Тіла 1200 загиблих в Україні залишаються невідомими, - голова Нацполіції Фото: Ігор Клименко (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Національна поліція України розслідує загибель понад 12 000 мирних жителів, 1200 тіл досі не впізнані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Нацполіції Ігора Клименка.

"По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 000 людей, які були знайдені, зокрема, в братських могилах. Понад 1500 цивільних осіб загинули на території Київської області", - сказав Клименко.

Велику кількість людей у Київській області знайшли загиблими у своїх будинках і квартирах.

"Коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Зазвичай, ці люди помирали від мінно-вибухових травм", - пояснив він.

"Братські могили - це окрема тема, щодо них ми ще працюємо", - додав Клименко.

Він припускає, що таких поховань буде набагато більше в міру того, як Україна звільнятиме нові території.

Нещодавно стало відомо про ще одну братську могилу у селі Мироцьке неподалік від Бучі Київської області.

Нагадаємо, лише у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча - 461 людина.

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