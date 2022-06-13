Тіла 1200 загиблих в Україні залишаються невідомими, - голова Нацполіції
Національна поліція України розслідує загибель понад 12 000 мирних жителів, 1200 тіл досі не впізнані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Нацполіції Ігора Клименка.
"По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 000 людей, які були знайдені, зокрема, в братських могилах. Понад 1500 цивільних осіб загинули на території Київської області", - сказав Клименко.
Велику кількість людей у Київській області знайшли загиблими у своїх будинках і квартирах.
"Коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Зазвичай, ці люди помирали від мінно-вибухових травм", - пояснив він.
"Братські могили - це окрема тема, щодо них ми ще працюємо", - додав Клименко.
Він припускає, що таких поховань буде набагато більше в міру того, як Україна звільнятиме нові території.
Нещодавно стало відомо про ще одну братську могилу у селі Мироцьке неподалік від Бучі Київської області.
Нагадаємо, лише у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча - 461 людина.
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