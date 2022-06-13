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Російські олігархи обходять заборону на польоти в небі ЄС, - Welt

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Берлін, Понеділок 13 червня 2022 18:46
Російські олігархи обходять заборону на польоти в небі ЄС, - Welt Фото: літаки російських олігархів обходять санкції ЄС (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російським олігархам вдається продовжувати польоти в повітряному просторі країн-учасниць Європейського союзу, не дивлячись на санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За даними видання, літаки російських олігархів все ще літають над Європою. Загалом вдалося виявити близько 30 таких польотів з моменту введення санкцій.

Зокрема, в середині березня в Британії призупинили політ літака Cessna російського мільярдера Євгена Швідлера - друга Романа Абрамовича. До конфіскації в Лондоні його літак ще кілька разів пролітав через повітряний простір Німеччини.

Як заявили в Єврокомісії, застосування санкцій проти бізнес-джетів і вертольотів, зареєстрованих за межами Росії, іноді ускладнене через непрозорі структури власності. Таким чином, російським олігархам вдається обходити заборону за допомогою підставних компаній і офшорів, які допомагають приховати справжніх власників.

Одним з таких прикладів є літак Bombardier з реєстраційним номером T7-7AA, який зареєстрований в Сан-Марино і управляється швейцарською компанією. Він належить російському бізнесмену Альберту Авдоляну, який 2 березня літав з Ніцци в Стамбул.

Ще один літак з люксембурзькою реєстрацією, який належить олігарху Віктору Вексельбергу, також зміг покинути Європу в квітні. Літак вилетів з Базеля, перетнув повітряний простір ЄС і приземлився в столиці Казахстану Нур-Султані.

Крім того, вертоліт мільярдера Олександра Завадворова, схоже, безперешкодно літає по Франції. З введення санкцій зафіксовано як мінімум вісім польотів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Газпром" та інші великі російські компанії можуть обійти санкції через Туреччину.

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