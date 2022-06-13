Єврокомісія провела дебати щодо заявки України в ЄС: названі перші підсумки
У понеділок, 13 червня, Єврокомісія обговорила надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.
Він розповів, що Єврокомісія провела попередні дебати, на яких обговорювалися заявки на вступ до ЄС трьох країн: України, Молдови та Грузії.
"Виглядає як статус кандидата з умовами для України та Молдови, але все ще під питанням залишається заявка Грузії", - написав Йозвяк.
Варто зазначити, що фінальне рішення за заявками країн Єврокомісія винесе у п'ятницю, 17 червня. При цьому голови країн ЄС обговорять це питання наступного тижня.
Нагадаємо, раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Україна має шанс набути статусу кандидата в ЄС.
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