Єврокомісія провела дебати щодо заявки України в ЄС: названі перші підсумки

У понеділок, 13 червня, Єврокомісія обговорила надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

Він розповів, що Єврокомісія провела попередні дебати, на яких обговорювалися заявки на вступ до ЄС трьох країн: України, Молдови та Грузії.

"Виглядає як статус кандидата з умовами для України та Молдови, але все ще під питанням залишається заявка Грузії", - написав Йозвяк.

Варто зазначити, що фінальне рішення за заявками країн Єврокомісія винесе у п'ятницю, 17 червня. При цьому голови країн ЄС обговорять це питання наступного тижня.