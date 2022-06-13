ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі ЗСУ звільнили три села (відео)

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 13 червня 2022 15:03
На Донбасі ЗСУ звільнили три села (відео) Фото: від окупантів звільнено три села на Донбасі (ілюстрація/facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села. Лінію фронту вдалося відсунути на 15 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед.

"Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, на Сєвєродонецькому напрямку фронту за допомогою безпілотників було виявлено три російських "Гради". Їх було знищено вогнем артилерії М777.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає