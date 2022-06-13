На Донбасі ЗСУ звільнили три села (відео)
Фото: від окупантів звільнено три села на Донбасі (ілюстрація/facebook.com/MinistryofDefence UA)
У понеділок, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села. Лінію фронту вдалося відсунути на 15 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед.
"Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, на Сєвєродонецькому напрямку фронту за допомогою безпілотників було виявлено три російських "Гради". Їх було знищено вогнем артилерії М777.
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