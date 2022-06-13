ЗСУ знищили штаб росіян у Харківській області (відео)
Українські військові знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка.
Так, аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб росіян біля одного із населених пунктів Харківської області. Артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.
"Після проведення Нацгвардією аеророзвідки, інформацію було передано артилеристам ЗСУ. Вони вдало знищили цілі", - пише він.
За даними Геращенка, вдалося знищити склад боєприпасів, МТЛБ, легковий автомобіль, бронетехніку противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.
Як повідомлялося, раніше російські війська обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі Харківської області у ніч із 11 на 12 червня.
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