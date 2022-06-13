У Франції підтвердили візит Макрона в Україну та назвали дату

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель в коментарі "Суспільному".

За інформацією Кассанеля, візит запланований на середу, 15 червня. Макрон приїде до України після його поїздки до Молдови. Варто зазначити, що останній візит голови французької держави до України був 8 лютого цього року.