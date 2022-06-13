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Росія випустила ракети по Прилуках Чернігівської області: мешканців просять не виходити з укриттів

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Чернігів, Понеділок 13 червня 2022 13:50
Росія випустила ракети по Прилуках Чернігівської області: мешканців просять не виходити з укриттів Фото: Росія випустила ракети по Прилуках Чернігівської області (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 червня, зафіксовано прильоти трьох ракет Прилуками Чернігівської області, випущених російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

"Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет",- розповів він.

За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється.

"Просимо не вказувати місця "прильотів", - додав Чаус.

Зазначимо, що це перший удар ракетами по місту від початку війни.

Як повідомлялось, раніше українські солдати ліквідували танкову роту російських окупантів. Бої велися в передмісті Прилук Чернігівської області.

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