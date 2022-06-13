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Росіяни зруйнували всі мости до Сєвєродонецька, доїхати вже неможливо, - Гайдай

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Сєвєродонецьк, Понеділок 13 червня 2022 19:24
Росіяни зруйнували всі мости до Сєвєродонецька, доїхати вже неможливо, - Гайдай Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська зруйнували всі мости, по яких можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, російська пропаганда заявила про повний контроль над Сєвєродонецьком, але це не так.

"Частина міста все одно контролюється українськими захисниками. Якби вони повністю контролювали місто, у них би не гинули солдати. Але зруйнували всі мости, доїхати і довезти щось вже на сьогодні повністю неможливо. Евакуація неможлива. І дуже потужно вже обстрілюють Лисичанськ", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території сєвєродонецького заводу "Азот", який контролюють українські війська, знаходяться близько 500 мирних жителів, в тому числі 40 дітей.

Також Гайдай заявляв, що противник годинами веде обстріли по "Азоту".

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Луганськ Сєвєродонецьк
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