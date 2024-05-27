Россияне атаковали "Эпицентр", а Швеция не против ударов Украины по РФ: новости за выходные

В эти выходные российские террористы снова совершили очередное преступление против гражданского населения Украины. В частности оккупанты обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. В связи с этим Швеция заявила, что не против ударов Украины по РФ их оружием.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Новости за 25 мая:

Новости за 26 мая:

Россия ударила по "Эпицентру" в Харькове

В субботу, 25 мая, российские военные несколько раз обстреливали Харьков. Один из ударов пришелся по строительному гипермаркету "Эпицентр".

В момент обстрела в здании могли находиться более 20 человек. Удар произошел через минуту после объявления воздушной тревоги и люди просто физически не успели покинуть здание.

Детальнее об обстрелах и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Швеция не против ударов Украины по РФ

На фоне дискуссий в НАТО о том, нужно ли разрешить Украине бить по России западным оружием, журналист издания Hallandsposten спросил министра обороны Швеции Пола Йонсона относительно того, какова шведская позиция по этому вопросу.

В ответ он заметил, что его страна не против применения шведского оружия Украиной для ударов по целям на территории РФ.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль из Рафаха

Как говорит Times of Israel, в воскресенье, 26 мая, боевики ХАМАС выпустили 8 ракет по центральной части Израиля с территории окруженного города Рафах.

Это была самая большая атака с сектора Газа за почти четыре месяца.

США будут на саммите мира

По словам анонимного собеседника Reutrers, Соединенные Штаты примут участие в саммите мира в Швейцарии, однако он так и не сообщил, кто представит страну и на каком уровне.

Россияне сбросили на Украину почти 10 000 КАБов с начала года

"Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, совершенный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, - это не что иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом", - подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации.

"Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов", - заявил министр.

В ГНСУ оценили ситуацию на границе в Сумской области

По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, россияне могут в Сумской области сделать что-то вроде того, что происходит в Харьковской области.

"Для того чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы добиться такой стратегической цели", - отметил Демченко.

В российском Санкт-Петербурге теплоход протаранил туристическое судно

Инцидент произошел этой ночью под Литейным мостом, гдетеплоход "Соларис" столкнулся с кораблем "Чайка-СПГ".

Данных относительно возможных пострадавших в результате нашествия теплоходов друг на друга нет.

В российском ведомстве заявили, что обстоятельства происшествия и его причины выясняются.

В Киевской области в Вышгородском районе бушевал пожар

Возгорание уже было ликвидировано. В ГСЧС отметили, что огнеборцы не допустили распространение огня на линии электропередач.

От ГСЧС к тушению привлекалось около 60 человек и 14 единиц техники, добавили чрезвычайники.

Киевлян предупредили об ухудшении воздуха из - за пожара.