Появились спутниковые снимки после удара по центру связи РФ под Алуштой

Появились спутниковые снимки после удара под Алуштой в оккупированном Крыму. Был поражен центр связи российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, спутниковые изображения были сделаны после удара, на них заметны последствия атаки. Снимки подтверждают, что в ночь на 24 мая был нанесен удар по военному объекту пограничной службы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье. Скорее всего, это был центр связи РФ. Издание отмечает, что оккупационные власти Крыма признали, что украинские ракеты поразили цель на земле. Но так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы ракетный был нанесен по "пустому объекту хозяйственного назначения".