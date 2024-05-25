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Появились спутниковые снимки после удара по центру связи РФ под Алуштой

Алушта, Суббота 25 мая 2024 10:44
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Появились спутниковые снимки после удара по центру связи РФ под Алуштой Фото: появились спутниковые снимки после удара под Алуштой (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Появились спутниковые снимки после удара под Алуштой в оккупированном Крыму. Был поражен центр связи российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, спутниковые изображения были сделаны после удара, на них заметны последствия атаки.

Снимки подтверждают, что в ночь на 24 мая был нанесен удар по военному объекту пограничной службы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье. Скорее всего, это был центр связи РФ.

Издание отмечает, что оккупационные власти Крыма признали, что украинские ракеты поразили цель на земле. Но так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы ракетный был нанесен по "пустому объекту хозяйственного назначения".

Взрывы у Алушты

Напомним, в ночь на 24 мая в районе оккупированной Алушты в Крыму раздались взрывы. Взрывы также слышали в Симферополе и Джанкое. Россияне заявили о якобы ракетной атаке и отчитались, что все цели "сбили".

Однако партизаны сообщили, что в Алуште было попадание. В сторону населенного пункта Семидворье двигались "скорые". По данным агентов, был уничтожен центр связи российских войск.

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