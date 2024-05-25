ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлян предупредили об ухудшении воздуха из-за пожара: в каких районах

Киев, Суббота 25 мая 2024 18:23
UA EN RU
Киевлян предупредили об ухудшении воздуха из-за пожара: в каких районах Фото: возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева (freepik_com)
Автор: Карина Левицкая

В случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. Это связано с пожаром в Вышгородском районе,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным КГГА, задымление возможно, в частности, в Оболонском и Подольском районах.

Специалисты советуют следовать советам при задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе.
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми. При открытии окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
  • проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, что на этой неделе в Украине запустили приложение "ЭкоУгроза". Там можно проверить качество воздуха и радиации по всей территории Украины.

Подробнее о приложении и его функционале можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию