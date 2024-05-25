Киевлян предупредили об ухудшении воздуха из-за пожара: в каких районах

В случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. Это связано с пожаром в Вышгородском районе,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным КГГА, задымление возможно, в частности, в Оболонском и Подольском районах.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, что на этой неделе в Украине запустили приложение "ЭкоУгроза". Там можно проверить качество воздуха и радиации по всей территории Украины.

Подробнее о приложении и его функционале можно узнать в материале РБК-Украина.

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