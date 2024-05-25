Киевлян предупредили об ухудшении воздуха из-за пожара: в каких районах
В случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. Это связано с пожаром в Вышгородском районе,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным КГГА, задымление возможно, в частности, в Оболонском и Подольском районах.
Специалисты советуют следовать советам при задымленности:
- ограничить пребывание на открытом воздухе.
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми. При открытии окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;
- по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
- проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.
Напомним, что на этой неделе в Украине запустили приложение "ЭкоУгроза". Там можно проверить качество воздуха и радиации по всей территории Украины.
Подробнее о приложении и его функционале можно узнать в материале РБК-Украина.
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