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В ГПСУ оценили ситуацию на границе в Сумской области и достаточно ли у РФ сил для наступления

Сумская область, Воскресенье 26 мая 2024 15:51
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В ГПСУ оценили ситуацию на границе в Сумской области и достаточно ли у РФ сил для наступления Фото: Андрей Демченко, представитель ГПСУ (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью, но этих сил недостаточно для успешного наступления. В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как напомнил Демченко, протяженность украино-российской границы в Сумской области составляет более 560 километров.

"Но, конечно, враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал он.

По словам представителя ГПСУ, россияне могут в Сумской области сделать что-то вроде того, что происходит в Харьковской области.

"Для того чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы добиться такой стратегической цели", - отметил Демченко.

Однако, по его мнению, россияне все же могут использовать эти недостаточные силы на Сумском направлении, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не давать их перебрасывать на другие направления".

Наступление России

Напомним, в мае российские войска начали наступательные действия в Харьковской области, в частности, в сторону Харькова и Волчанская. В настоящее время подразделения оккупантов были остановлены, часть из них "увязла" в уличных боях в Волчанске.

Однако, по словам президента Владимира Зеленского, российская армия собирает еще одну группировку войск у границы. Как отметил Зеленский, новое российское наступление готовится в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

До этого начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что после наступления в Харьковской области россияне могут активизироваться и в Сумской. По мнению Буданова, россияне могут совершить удар в направлении Сум.

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