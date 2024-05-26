В Минобороны назвали главные приоритеты в оружии для ВСУ

Главным приоритетом оружия остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.

Он отметил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны разных типов. Речь идет не только о защите городов и критической инфраструктуры, но и безопасности военных на линии фронт.

Гаврилюк подчеркнул, что приоритетом остаются современные средства ПВО и ракеты к ним, которые могут сбивать баллистику врага.

"Также большое значение для нас имеет обеспечение артиллерийскими боеприпасами, потому что преимущество применения артиллерийских боеприпасов противника остается в среднем 1 до 5 в их пользу. И также это средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мы могли надежно прикрывать объекты критической инфраструктуры, а также подразделения на поле боя", - заявил Гаврилюк.

Замминистра обороны также заявил, что за день оккупанты сбрасывают 100-120 на позиции защитников. В месяце - это более 3-4 тысяч КАБов. По его словам, бороться с авиаударами можно только, уничтожая российские самолеты, сбрасывающие бомбы.