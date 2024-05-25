Россияне начали активное восстановление аэродромов в оккупированном Крыму, - АТЕШ

Российские захватчики эвакуируют своих военнослужащих из аэродрома во временно оккупированном Джанкое и активно восстанавливают аэродромы в глубине полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что российские войска начали эвакуацию части личного состава с Джанкойского аэродрома на другие аэродромы в глубине Крыма. Параллельно в глубине полуострова активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов Кировское в районе Феодосии и Багерово возле Керчи.

"Однако, несмотря на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах", - говорится в сообщении.

По мнению партизан, действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак Сил обороны Украины.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)