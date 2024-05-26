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Россияне сбросили на Украину почти 10 000 КАБов с начала года, - Умеров

Украина, Воскресенье 26 мая 2024 17:01
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Россияне сбросили на Украину почти 10 000 КАБов с начала года, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С начала этого года российские оккупанты сбросили на территорию Украины уже почти 10 000 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, совершенный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, - это не что иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом", - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации.

"Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов", - заявил министр.

Нехватка систем ПВО в Украине

Этой весной российские оккупанты значительно активизировали обстрелы Украины. Удары обычно приходятся по гражданской инфраструктуре и объектам инфраструктуры. Дефицит систем ПВО особенно ощущается в Харькове, который неоднократно подвергался массированным обстрелам.

В частности, вчера российские военные нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Детальнее об обстрелах и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, мы писали, что сегодня в Минобороны назвали приоритеты в оружии для ВСУ.

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