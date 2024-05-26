Швеция не против ударов Украины по РФ шведским оружием

Швеция не против применения шведского оружия Украиной для ударов по целям на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Hallandsposten.

Так, на фоне дискуссий в НАТО о том, нужно ли разрешить Украине бить по России западным оружием, журналист издания Hallandsposten спросил министра обороны Швеции Пола Йонсона о том, какова шведская позиция по этому вопросу. "Украина испытывает неспровоцированную и незаконную агрессию со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя с помощью военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту", - ответил шведский министр. Напомним, Швеция с начала полномасштабного российского вторжения передавала Украине различное оружие. Это и противотанковые гранатометы Carl Gustav и NLAW, и самоходные артиллерийские установки Archer.