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Швеция не против ударов Украины по РФ шведским оружием

Стокгольм, Воскресенье 26 мая 2024 19:49
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Швеция не против ударов Украины по РФ шведским оружием Фото: Пол Йонсон, министр обороны Швеции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Швеция не против применения шведского оружия Украиной для ударов по целям на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Hallandsposten.

Так, на фоне дискуссий в НАТО о том, нужно ли разрешить Украине бить по России западным оружием, журналист издания Hallandsposten спросил министра обороны Швеции Пола Йонсона о том, какова шведская позиция по этому вопросу.

"Украина испытывает неспровоцированную и незаконную агрессию со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя с помощью военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту", - ответил шведский министр.

Напомним, Швеция с начала полномасштабного российского вторжения передавала Украине различное оружие. Это и противотанковые гранатометы Carl Gustav и NLAW, и самоходные артиллерийские установки Archer.

Украина просит разрешения на удары по РФ западным оружием

На фоне нового наступления России в Харьковской области Украина усилила свои призывы к странам НАТО, чтобы получить разрешение на удары по российской территории западным оружием. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, Франции и Британии, которые передают Украине дальнобойные ракеты, которыми можно было бить по группировкам оккупантов на территории РФ вблизи украинской границы.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, заявил, что Украина в праве сама решать, как ей применять американское оружие. Но США, по его словам, не поощряют удары Украины по российской территории.

Об отсутствии ограничений для Украины заявлял и британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. По его словам, Украина может свободно бить британскими ракетами Storm Shadow по целям в России.

Однако большинство стран НАТО не поддерживают удары западным оружием по России. В частности, Германия, Франция и Италия. Поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам альянса с призывом отменить это ограничение.

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