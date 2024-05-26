Боевики ХАМАС впервые за 4 месяца атаковали Израиль из Рафаха

Боевики террористической группировки ХАМАС обстреляли сегодня Израиль из города Рафах на территории Сектора Газа. Это произошло впервые за четыре месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Как рассказывает Times of Israel, боевики ХАМАС выпустили сегодня днем 8 ракет по центральной части Израиля с территории окруженного города Рафах. Это была самая большая атака с Сектора Газа за почти четыре месяца.

Три вражеские ракеты, по данным израильской армии, были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", а пять - упали на открытой местности. Одна из ракет упала вблизи школы в кибуке Саад, но там обошлось без пострадавших. А вот в пригороде Тель-Авива обломки сбитой ракеты повредили дом и легко ранили двух человек.

Один из израильских солдат, находившийся возле контрольно-пропускного пункта Рафах между Сектором Газа и Египтом, сделал фото, на котором видны следы ракет, выходящих со стороны окруженного города.