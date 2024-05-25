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Украинские военные показали яркое видео уничтожение известного танка РФ

Украина, Суббота 25 мая 2024 09:45
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Украинские военные показали яркое видео уничтожение известного танка РФ Фото: ВСУ подбили и сожгли российский Т-90М (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные смогли уничтожить российский танк Т-90М "Прорыв". Им часто хвастаются оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"На счету подразделения роты ударных БПЛА 47 ОМБР уже шесть Т-90 "Прорыв", - говорится в сообщении.

По данным военных, все шесть остановлены во время движения, два из них с мгновенной детонацией, два сожгли во время повторного поражения и два воспламенить не удалось.

Что известно о танке

Т-90М "Прорыв" - глубокая модернизация российского ОБТ Т-90 принятая на вооружение в 2020 году. В нем установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 500 тысяч человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1140 захватчиков, 15 танков, 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.

Отметим, за прошлую неделю ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.

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