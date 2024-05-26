ua en ru
Вс, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по жилому дому в Винницкой области, есть пострадавшие

Воскресенье 26 мая 2024 04:53
UA EN RU
РФ ударила по жилому дому в Винницкой области, есть пострадавшие Иллюстративное фото: российские захватчики нанесли удар по дому в Винницкой области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Винницкой области этой ночью, 26 мая, на фоне массированной воздушной атаки войск РФ зафиксировано попадание в жилой дом одного из населенных пунктов. В результате происшествия есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

"В Винницкой области вследствие вражеской атаки есть попадание в жилой дом. 3 человека пострадали", - рассказал чиновник в своем Telegram.

Он также сообщил, что на месте прилета проводится эвакуация жителей.

"На месте работают все соответствующие службы", - добавил глава ОВА.

В каком именно населенному пункте был "прилет" - не уточняется.

Позже глава ОВА рассказал, что у всех пострадавших была диагностирована медиками легкая степень тяжести, и что люди отказались от госпитализации.

Ночные воздушные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что в Украине в ночь на 26 мая была объявлена воздушная тревога по всей территории страны. Накануне вечером в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над разными областями. А позже были зафиксированы запуски крылатых ракет противника, совершенных по стратегической авиации (около пяти бортов Ту-22М3), по территории Украины.

Еще позже были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал" по Украине.

Также добавим, что ночью в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Кроме того, стало известно о взрыве в районе самого Хмельницкого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область Взрыв Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
NEWS
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию