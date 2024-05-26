РФ ударила по жилому дому в Винницкой области, есть пострадавшие

В Винницкой области этой ночью, 26 мая, на фоне массированной воздушной атаки войск РФ зафиксировано попадание в жилой дом одного из населенных пунктов. В результате происшествия есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова .

"В Винницкой области вследствие вражеской атаки есть попадание в жилой дом. 3 человека пострадали", - рассказал чиновник в своем Telegram.

Он также сообщил, что на месте прилета проводится эвакуация жителей.

"На месте работают все соответствующие службы", - добавил глава ОВА.

В каком именно населенному пункте был "прилет" - не уточняется.

Позже глава ОВА рассказал, что у всех пострадавших была диагностирована медиками легкая степень тяжести, и что люди отказались от госпитализации.

Ночные воздушные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что в Украине в ночь на 26 мая была объявлена воздушная тревога по всей территории страны. Накануне вечером в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над разными областями. А позже были зафиксированы запуски крылатых ракет противника, совершенных по стратегической авиации (около пяти бортов Ту-22М3), по территории Украины.

Еще позже были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал" по Украине.

Также добавим, что ночью в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Кроме того, стало известно о взрыве в районе самого Хмельницкого.