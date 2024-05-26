РФ запустила по Украине десятки дронов и ракеты "Кинжал". Как отработала ПВО

Россия устроила очередной массированный удар по Украине в ночь на 26 мая. Впрочем, ПВО удалось сбить все вражеские дроны и 12 из 14 ракет - все кроме "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

В ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА, в частности:

Воздушные цели, по данным генерала, уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

Так, по его словам, в результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 26 мая снова массированно атаковали Украину. В частности, тревога охватывала всю территорию страны, потому что россияне поднимали в воздух МиГ-31К, который запускал "Кинжалы". Также оккупанты атаковали Украину и "шахедами".

В частности, в Винницкой области, в Жмеринке, в результате падения обломков вражеского дрона пострадали три человека. Также в Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия.

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