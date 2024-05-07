Россия потеряла катер "Мангуст", а Украина получила новые ракеты к Patriot: новости за 6 мая

Вчера, 6 мая 2024 года, украинские воины поразили российский катер "Мангуст" в Крыму. А Испания уже доставила в Украину ракеты к системам Patriot.

Война России против Украины: последние новости

ГУР дроном Magura V5 поразило скоростной катер оккупантов в Крыму

Главное управление разведки поразило скоростной катер "Мангуст" российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.

В разведке подтвердили, что во время операции подразделение ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожено скоростной катер российских захватчиков.

"Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма", - говорится в описании под видео.

Украина уже получила от союзников ракеты в Patriot, - министр обороны Испании

Украина уже получила ракеты в ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками.

О том что Украина получили ракеты к ПВО министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские бойцы.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которым она подвергается от России", - пояснила она.

По ее словам, все должны четко осознавать, что Украина - это страна, которая подверглась вторжению со стороны Путина, который совершает большие массовые убийства и не намерен устанавливать никаких ограничений.

Украина не видит оснований для признания Путина легитимным президентом РФ, - МИД

Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ является способом создать миру и россиянам иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти.

В украинском МИД заявили, что во время так называемых президентских выборов в России были нарушены положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений.

"Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", - заявили в МИД Украины.

Еврокомиссия представила 14 пакет санкций против РФ. СМИ рассказали, что в него вошло

Европейская комиссия направила членам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России. В него войдут, в частности, ограничения на импорт СПГ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает ограничить импорт сжиженного газа из России, но не планирует вводить полное эмбарго в отношении него. Речь идет о запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру.

Издание отмечает, что Бельгия и ее порт Зебрюгге являются лидерами в этой сфере, но также Франция и Испания входят в число крупнейших получателей российского СПГ. Запрет на импорт коснется и тех терминалов ЕС, которые не являются частью европейской газовой сети.

Еврокомиссия предлагает запретить работу в ЕС транспортным компаниям, которые хотя бы на четверть принадлежат россиянам. Также ЕК подготовила список из более 50 компаний за пределами ЕС, которые помогают России получать важные компоненты в обход санкций. Речь идет о компаниях из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана.

Фронт, производство оружия и не только. Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский, вчера, 6 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались поставки и производство вооружений.

Первым на заседании Ставки обсуждали вопросы фронта, президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

"Он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся", - сказал Зеленский.

Также был также доклад о собственном производстве оружия и комплектации украинских бригад. Президент заявил, что делается все, чтобы дать больше оружия для украинских воинов.

"Отдельно обсудили поставки от партнеров: сроки поставки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров. Реальное. Фактическое. За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами", - добавил президент.

Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда страна начнет передавать Украине F-16

Нидерланды начнут передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью. Это произойдет вслед за Данией.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По словам министра обороны, сейчас украинские воины проходят обучение в Дании, США и других странах. Уже летом Дания должна будет поставить первые самолеты в Украину, если этому ничего не помешает.

"И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16. Поэтому после лета и дальше их будут партиями перебрасывать в Украину", - сказал Кайса Оллонгрен.

"Бесответственная риторика". Пентагон отреагировал на будущие ядерные учения РФ

Планы России провести ядерные учения являются еще одним примером безответственной риторики Кремля.

По словам Пентагона Пэта Райдера, США не наблюдают изменений "в стратегической силовой позиции" России после того, как Москва анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия.

"Это пример безответственной риторики, которую мы видели у России в прошлом", - добавил Райдер.

Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение о заявке на членство на следующем саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.

"Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом премьер заявил, что Киев провел "все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения".

Кулеба призвал ЕС к общему оборонно-промышленному комплексу

Если Европа хочет сохранить мир, она должна перейти к промышленности военного времени, что поможет сдержать российскую агрессию.

Во время обращения на форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что агрессию со стороны Российской Федерации можно остановить только с помощью преобладающей оборонной мощи. Последнее можно достичь благодаря совместному наращиванию оборонной промышленности.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы", - заявил Кулеба.