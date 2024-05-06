Бойцы ССО уничтожили склады топлива и боеприпасов оккупантов и показали видео

Украинские воины обнаружили и уничтожили с помощью дронов на южном направлении вражеские склады с боеприпасами и топливом. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Также бойцам удалось ликвидировать 14 российских военных, а еще двое оккупантов получили ранения.

За неделю операторам морского центра ССО удалось обнаружить и уничтожить ряд вражеских целей на южном направлении. Речь идет о:

Отмечается, что это результат работы 73 морского центра на юге Украины.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что за сутки было зафиксировано 87 боевых столкновений. Враг нанес по Украине 69 авиационных ударов.

Также сообщалось, что общие потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 475 300 солдат.

Институт изучения войны в своем отчете указал, что Силы обороны Украины расширили позиции на левом берегу Херсонской области, в частности в Крынках, а также восстановили позиции в Невельском возле Авдеевки.

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