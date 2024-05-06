Оккупанты подтапливают баржи для защиты остатков суден в Севастопольской бухте (видео)
На входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи для защиты от украинских морских дронов. Это видно из данных спутниковых снимков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымского ветра".
Как отмечают в мониторинговой группе, первые две баржи были притоплены там с 5 по 10 апреля. Таким образом Черноморский флот РФ пытается защитить оставшиеся суда.
Также в сообщении напоминают, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие значимые корабли Черноморский флот перевел на военно-морскую базу в Новороссийск, отметив, что украинские морские дроны достают и туда.
Россияне притапливают баржи для защиты своего флота
Напомним, что российские войска используют эту тактику на постоянной основе еще с начала войны против Украины в 2014 году. Особенно - после усиления ударов украинскими дронами по судам Черноморского флота в ходе полномасштабной агрессии РФ.
Так, в начале апреля стало известно, что военный флот РФ пытается оградить флот затонувшими баржами.
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