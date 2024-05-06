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Оккупанты подтапливают баржи для защиты остатков суден в Севастопольской бухте (видео)

Севастополь, Понедельник 06 мая 2024 09:14
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Оккупанты подтапливают баржи для защиты остатков суден в Севастопольской бухте (видео) Фото: оккупанты притапливают баржи в Севастопольской бухте для защиты судов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи для защиты от украинских морских дронов. Это видно из данных спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымского ветра".

Как отмечают в мониторинговой группе, первые две баржи были притоплены там с 5 по 10 апреля. Таким образом Черноморский флот РФ пытается защитить оставшиеся суда.

Также в сообщении напоминают, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие значимые корабли Черноморский флот перевел на военно-морскую базу в Новороссийск, отметив, что украинские морские дроны достают и туда.

Россияне притапливают баржи для защиты своего флота

Напомним, что российские войска используют эту тактику на постоянной основе еще с начала войны против Украины в 2014 году. Особенно - после усиления ударов украинскими дронами по судам Черноморского флота в ходе полномасштабной агрессии РФ.

Так, в начале апреля стало известно, что военный флот РФ пытается оградить флот затонувшими баржами.

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