"Безответственная риторика". Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ

Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Politico Лару Селигман в Twitter .

По его словам, США не наблюдают изменений "в стратегической силовой позиции" России после того, как Москва анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия.

"Это пример безответственной риторики, которую мы видели в России в прошлом", - добавил Райдер.