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"Безответственная риторика". Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ

Вашингтон, Понедельник 06 мая 2024 21:46
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"Безответственная риторика". Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ Фото: Пэт Райдер, представитель Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Планы России провести ядерные учения являются очередным примером безответственной риторики Кремля.

Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Politico Лару Селигман в Twitter.

По его словам, США не наблюдают изменений "в стратегической силовой позиции" России после того, как Москва анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия.

"Это пример безответственной риторики, которую мы видели в России в прошлом", - добавил Райдер.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 мая, Министерство обороны России заявило о подготовке к ядерным учениям.

В частности, в ходе учений россияне хотят отработать подготовку к применению тактического ядерного оружия.

Такие действия в Москве оправдывают "провокационными действиями" стран Запада.

Стоит заметить, что недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил о том, что его страна разрешает Украине применять британское оружие для ударов по объектам на территории России.

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Пентагон Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие Война в Украине
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