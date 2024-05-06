"Безответственная риторика". Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ
Планы России провести ядерные учения являются очередным примером безответственной риторики Кремля.
Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Politico Лару Селигман в Twitter.
По его словам, США не наблюдают изменений "в стратегической силовой позиции" России после того, как Москва анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия.
"Это пример безответственной риторики, которую мы видели в России в прошлом", - добавил Райдер.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 6 мая, Министерство обороны России заявило о подготовке к ядерным учениям.
В частности, в ходе учений россияне хотят отработать подготовку к применению тактического ядерного оружия.
Такие действия в Москве оправдывают "провокационными действиями" стран Запада.
Стоит заметить, что недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил о том, что его страна разрешает Украине применять британское оружие для ударов по объектам на территории России.
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