В Луганской области жалуются, что россияне истребляют местное население (перехват)

Жители Луганской области недовольны тем, что россияне отправляют местное население на убой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий перехват, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Женщина, которая проживает в селе Новоборовое Луганской области, рассказывает о том, что армию оккупантов готовят к наступлению.

Также она пожаловалась на действия российского военного командования.

"Да вот Киев никак не разбомбят, один раз долбанули. Они население их берегут, а наше население пусть умирает. У них политика", - рассказывает женщина.

При этом она добавила, что "даже не с кем восстание поднять", потому что нет достаточного количества людей.