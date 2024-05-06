В Киеве мужчина нашел в лесу боевую часть ракеты Х-69 (фото)

В Киеве местный житель обнаружил в лесу боевую часть высокоточной российской ракеты Х-69. Чтобы обезвредить опасное новейшее оружие РФ, спасателям понадобилось больше времени, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как говорится, местный житель обнаружил подозрительный предмет в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

В частности, граждан призывали быть осторожными и соблюдать следующие правила:

смотреть под ноги;

обращать внимание на подозрительные предметы;

Ни в коем случае не трогать их и сразу звонить по телефону "101".