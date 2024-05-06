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В Киеве мужчина нашел в лесу боевую часть ракеты Х-69 (фото)

Киев, Понедельник 06 мая 2024 13:51
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В Киеве мужчина нашел в лесу боевую часть ракеты Х-69 (фото) Фото: в Киеве мужчина обнаружил боевую часть ракеты Х-69 РФ (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве местный житель обнаружил в лесу боевую часть высокоточной российской ракеты Х-69. Чтобы обезвредить опасное новейшее оружие РФ, спасателям понадобилось больше времени, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как говорится, местный житель обнаружил подозрительный предмет в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

В частности, граждан призывали быть осторожными и соблюдать следующие правила:

  • смотреть под ноги;
  • обращать внимание на подозрительные предметы;
  • Ни в коем случае не трогать их и сразу звонить по телефону "101".
Фото: обнаружены остатки ракеты Х-69 (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)

Недавние подобные случаи

Напомним, в Киеве взрывотехники изъяли боевую часть российской ракеты. Она рухнула в частном секторе Соломенского района во время атаки РФ.

Ранее в Днепре местный житель во время прогулки обнаружил фрагмент, похожий на неразорванную крылатую ракету "Калибр".

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Киев ГСЧС Ракеты
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