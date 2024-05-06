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Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

Понедельник 06 мая 2024 11:17
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Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

"Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО", - заявил он.

При это премьер заявил, что Киев провел "все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения".

Вступление Украины в НАТО

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после вторжения России. При этом в заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

При этом недавно президент Владимир Зеленский говорил, что Киев уже готовится к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

В свою очередь вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что против официального приглашения Киева в альянс выступают Вашингтон и Берлин.

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НАТО Денис Шмыгаль
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