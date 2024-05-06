Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

При это премьер заявил, что Киев провел "все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения".

"Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО", - заявил он.

Вступление Украины в НАТО

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после вторжения России. При этом в заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

При этом недавно президент Владимир Зеленский говорил, что Киев уже готовится к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

В свою очередь вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что против официального приглашения Киева в альянс выступают Вашингтон и Берлин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.