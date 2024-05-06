Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда страна начнет передавать Украине F-16
Нидерланды начнут передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью. Это произойдет вслед за Данией.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", - сказала она.
По словам министра обороны, сейчас украинские воины проходят обучение в Дании, США и других странах. Уже летом Дания должна будет поставить первые самолеты в Украину, если этому ничего не помешает.
"И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16. Поэтому после лета и дальше их будут партиями перебрасывать в Украину", - сказал Кайса Оллонгрен.
Поставки Украине F-16 от Нидерландов
Нидерланды решили передать Украине партию истребителей в прошлом году во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
В феврале стало известно, что Нидерланды намерены подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Всего ВСУ получат 24 борта.
Уже в апреле Оллонгрен сообщила, что первые поставки Украину истребителей F-16 должны начаться уже в этом году.
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