Силы обороны Украины не взрывали мост через канал Северский Донец-Донбасс в городе Часов Яр. ВСУ наоборот сейчас занимаются ремонтом моста для того, чтобы иметь пути снабжения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Могу отметить, что Вооруженные силы Украины городов через канал Северский Донец-Донбасс не взрывали. Наоборот - было так, что наши подразделения отстраивают тот мост для того, чтобы иметь пути сообщения. И как раз, когда шел процесс, когда наш грузовик находился там и привезла стройматериалы, по ней попали FPV-дроны", - заявил Волошин.

По его словам, в результате попадания никто не погиб, однако был поврежден транспорт.

Он также отметил, что ситуация вокруг Часового Яра не изменилась и контролируется Силами обороны Украины. Там продолжаются активные боевые действия и днем и ночью.

Волошин рассказал, что за последние дни никаких территориальных успехов у россиян там не было, вражеских войск в городе нет.

Что предшествовало

Ранее в ОМП появилась информация о якобы подрыве украинскими силами моста через канал Северский Донец-Донбасс. Якобы это было сделано для того, чтобы воспрепятствовать продвижению российских военных.

Ситуация вокруг Часового Яра

Последние недели Россияне активировали свои попытки захватить город Часовго Яр, ведь им такую задачу поставил российский диктатор Владимир Путин.

Недавно Силы обороны усилили количество своих военных в этом направлении. Однако в ГУР считают, что увлечение россиянами Часового Яра возможно, ведь там применяется уже традиционная для россиян практика.

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