Мирное соглашение по Украине

Напомним, в декабре прошлого года делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским провела переговоры с США по 20-пунктовому плану завершения войны.

После этого, 28 декабря, Зеленский и президент США Дональд Трамп согласовали план на 90%, а гарантии безопасности - на 100%. Страна-агрессор также ознакомилась с документами, но четкого согласия не предоставила.

Позже, 23-24 января и 4-5 февраля в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны. Зеленский отмечал, что ключевым вопросом является Донецкая и Луганская области.

Согласно данным Reuters, соглашение могут завершить уже в марте, а любые договоренности вынесут на референдум вместе с национальными выборами.

Кроме того, правительство Германии заявило, что РФ и в дальнейшем настаивает на максималистских требованиях, однако ей пора бы прийти к взаимному согласию с Украиной. Оно также призвало страну-агрессора искать "жизнеспособные компромиссы" в мирных переговорах.

В частности, РФ настаивает на выводе украинских войск с Донбасса и полном контроле над Востоком Украины. Более того, недавно в Кремле заявили, что ожидают международного признания Донбасса российским.

Также страна-агрессор стремится полностью контролировать АЭС, а взамен предлагает продажу Украине электроэнергии по дешевке. Киев с союзниками категорически не принимают эти требования России.