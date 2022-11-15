Резолюция ООН о репарациях и визит Зеленского в Херсон: новости за 14 ноября

ООН приняла резолюцию по созданию механизма возмещения ущерба Украине за агрессию России. В это же время президент Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 14 ноября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине за агрессию РФ

Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.

"За" проголосовали 94 страны, против - 13, воздержалось - 74.

Зеленский приехал в освобожденный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Во время его визита прошла официальная церемония поднятия флага в городе.

Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров М113 с минометами

Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы", - написал министр обороны Литвы Авридас Анушаускас

Россия неделю не прибегала к массированным ударам: с чем связано "затишье"

Россия не может позволить себе наносить массированные удары по территории Украины на постоянной основе, ведь она уже испытывает дефицит вооружения, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, дефицит касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также "Калибров".

ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных

Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов.

"Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM (Миссия помощи Европейского Союза Украине - ред.) для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией и проведения обучения до 15 000 военных украинских Вооруженных сил", - сказано в сообщении чешского председательства в Совете ЕС.

В Украине идет резкое похолодание и снег: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Уже начиная с 16 ноября синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки.

В течение 16-18 ноября в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса. Градусы направятся к минусовой температуре даже в дневные часы, а атмосферные фронты принесут осадки. Дожди постепенно будут переходить в мокрый снег.