ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резолюция ООН о репарациях и визит Зеленского в Херсон: новости за 14 ноября

Новина українською →
Украина, Вторник 15 ноября 2022 08:15
Резолюция ООН о репарациях и визит Зеленского в Херсон: новости за 14 ноября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

ООН приняла резолюцию по созданию механизма возмещения ущерба Украине за агрессию России. В это же время президент Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 14 ноября, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине за агрессию РФ

Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.

"За" проголосовали 94 страны, против - 13, воздержалось - 74.

Зеленский приехал в освобожденный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Во время его визита прошла официальная церемония поднятия флага в городе.

Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров М113 с минометами

Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы", - написал министр обороны Литвы Авридас Анушаускас

Россия неделю не прибегала к массированным ударам: с чем связано "затишье"

Россия не может позволить себе наносить массированные удары по территории Украины на постоянной основе, ведь она уже испытывает дефицит вооружения, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, дефицит касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также "Калибров".

ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных

Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов.

"Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM (Миссия помощи Европейского Союза Украине - ред.) для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией и проведения обучения до 15 000 военных украинских Вооруженных сил", - сказано в сообщении чешского председательства в Совете ЕС.

В Украине идет резкое похолодание и снег: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Уже начиная с 16 ноября синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки.

В течение 16-18 ноября в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса. Градусы направятся к минусовой температуре даже в дневные часы, а атмосферные фронты принесут осадки. Дожди постепенно будут переходить в мокрый снег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Херсон Вооруженные силы Украины Литва Евросоюз Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли