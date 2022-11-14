В Херсоне состоялась официальная церемония поднятия флага (видео)

В освобожденном от российских захватчиков Херсоне прошла официальная церемония поднятия флага при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

Журналисты Sky News сообщают, что за несколько минут до того, как Зеленский приехал приветствовать мирных жителей освобожденного города, в центре Херсона были слышны обстрелы. После того как президент закончил свою речь, раздалось еще несколько взрывов артиллерии.

Свидетели рассказали, что перед отъездом президент провел в Херсоне около 30 минут.

Украинцы собрались на главной площади, чтобы увидеть президента, одни размахивали государственным флагом, другие носили его на плечи.

"Я очень рад, это видно по реакции людей, их реакция не постановочная. Народ ждал украинской армии, наших воинов, нас всех", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что для него было важно побывать в городе и продемонстрировать, что "мы действительно возвращаемся, мы действительно поднимаем свой флаг".