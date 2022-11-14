ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных
Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. В рамках миссии будет подготовлено до 15 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское председательство в Совете Евросоюза.
"Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM (Миссия помощи Европейского Союза Украине - ред.) для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией и проведения обучения до 15 000 военных украинских Вооруженных сил", - сказано в нем.
Отмечается, что решение вступает в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС.
Напомним, украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже более 5 тысяч военных.
Кроме того, украинские снайперы пройдут обучение в Испании.
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