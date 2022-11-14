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ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных

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Понедельник 14 ноября 2022 16:06
ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных Иллюстративное фото: ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. В рамках миссии будет подготовлено до 15 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское председательство в Совете Евросоюза.

"Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM (Миссия помощи Европейского Союза Украине - ред.) для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией и проведения обучения до 15 000 военных украинских Вооруженных сил", - сказано в нем.

Отмечается, что решение вступает в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС.

Напомним, украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже более 5 тысяч военных.

Кроме того, украинские снайперы пройдут обучение в Испании.

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