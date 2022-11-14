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Гайдай рассказал, сколько населенных пунктов освободили ВСУ в Луганской области

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Луганская область, Понедельник 14 ноября 2022 08:22
Гайдай рассказал, сколько населенных пунктов освободили ВСУ в Луганской области Фото: Гайдай рассказал, сколько населенных пунктов освободили ВСУ в Луганской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники смогли освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телеканала Freedom.

"Если посмотреть на карту и информацию Генштаба, то уже официально у нас 12 населенных пунктов", - сказал он.

Гайдай отметил, что каждый метр освобожденной Луганской области дается защитникам очень тяжело, потому что у россиян было время подготовится и свезти огромное количество мобилизированных.

Так, по его словам, мобилизированные - не профессиональные военные, они плохо вооружены и подготовленные. Но это большое количество людей, которые атакуют украинских защитников.

Гайдай также сказал, что Белогоровка находится под постоянными обстрелами со стороны российской армии, мобилизованных и "зеков". Он добавил, что от села осталась просто территория.

Напомним, 13 ноября украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской общины Луганской области.

Ранее Гайдай сообщал, что в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невское обнаружили два человека, которые помогали россиянам.

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