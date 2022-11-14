ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине за агрессию РФ
Сегодня, 14 ноября, Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter.
"За все свои преступления Россия заплатит во всех смыслах - включая репарации. Отныне это воля ООН. Все будет Украина", - написал Ермак.
При этом против принятия резолюции проголосовали: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Россия, Сирия и Зимбабве.
Реакция Зеленского
"От освободительной победы в Херсоне до дипломатической победы в Нью-Йорке - Генассамблея ООН только что дала зеленый свет созданию компенсационного механизма за российские преступления в Украине. Агрессор заплатит за содеянное", - написал президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter.
Что предшествовало
Во время сегодняшнего заседания Генассамблеи ООН постпред Украины Сергей Кислица представил проект резолюции о возмещении ущерба за агрессию РФ. В ходе своего выступления он подчеркнул, что страна-агрессор продолжает пользоваться своим правом вето в Совете Безопасности ООН для того, чтобы не допустить принятия любого решения с осуждением своих действий.
"Заблокировав Совет Безопасности, советские наследники пытаются утихомирить Генеральную Ассамблею. ООН больше не должна с этим мириться. Именно сейчас есть еще одна возможность послать четкий сигнал России и любому другому, кто когда-нибудь подумает о применении силы для перекройки международно признанных границ", - отметил постпред Украины.
По его словам, голосование за резолюцию не приравнивается к занятию одной из сторон конфликта, поскольку в этом вопросе речь идет о поддержке устава ООН и международного права в целом.
"Предложение, которое сегодня выдвигается перед вами, является провозглашением того, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости конкретного механизма возмещения убытков, который вдохнет жизнь в эту декларацию", - добавил Кислица.
Он также подчеркнул, что резолюция в будущем будет работать на пользу всех стран, кому сейчас угрожает или может угрожать агрессия со стороны других государств.
Напомним, ранее стало известно, что ГА ООН собирается 14 ноября для того, чтобы рассмотреть проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной, которую инициировала Россия.
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