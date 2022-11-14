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Россияне обстреляли предприятие в Сумской области, трое рабочих пострадали

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Сумская область, Понедельник 14 ноября 2022 15:48
Россияне обстреляли предприятие в Сумской области, трое рабочих пострадали Фото: россияне обстреляли предприятие в Сумской области, трое рабочих пострадали (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Украины. В этот раз захватчики попали по предприятия в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Утром обстреляли из САУ один из объектов. Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие. Трое в настоящее время в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги", - написал он.

По словам Живицкого, были прямые попадания в крышу предприятия, разбиты все окна.

Сейчас на месте работают пиротехники, ведь там есть неразорванные снаряды.

Напомним, 13 ноября россияне выпустили 264 мин, ракет и снарядов из разных типов оружия по шести общинам Сумской области.

12 ноября оккупанты атаковали общину Сумской области с вертолета.

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